Шмигаль доручив розробити механізми захисту працівників фінансової системи

Прем'єр-міністра Денис Шмигаль запевнив у стабільності фінансової структури України та доручив Мінфіну й Мін'юсту розробити механізми кадрового захисту працівників і керівників державної фінансової системи на час карантину.

Про це він заявив під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фінансова структура, по-перше, вона стабільна, НБУ має свої важелі регулювання, і державні банки також стабільні сьогодні... Доручаю вам (міністру фінансів - ред.) спільно з Міністерством юстиції розробити механізми кадрового захисту працівників і керівників державної фінансової системи на час запровадження карантину в Україні", - зазначив Шмигаль.

Відповідні доручення глава уряду надав після пропозицій міністра фінансів Ігоря Уманського рекомендувати державним банкам до рішення уряду не проводити звільнення в керівних органах управління.

"У моєму контексті мова йде про державні банки, бо там уже виникла у двох банках подібна ситуація, рекомендувати органам управління до рішення уряду, яке необхідно підготувати, утриматися від звільнень в керівних органах управління. Я пропоную у державних банках, можливо, у колег будуть пропозиції розширити цей перелік. Бо зараз є загроза, що певні групи осіб можуть створити некеровану ситуацію в певних стратегічно важливих структурах", - підкреслив Уманський.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

В Україні станом на ранок 18 березня зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19.