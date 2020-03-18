Для звернень підприємців Нацкомісія виділила мобільним операторам скорочені номери

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації виділила мобільним операторам "Київстар", "лайфселл" та "Водафон Україна" скорочені номери для організації інформаційно-довідкової служби суб’єктам підприємництва.

Відповідне рішення, ухвалене на засіданні комісії 17 березня, оприлюднено на сайті НКРЗІ.

"Відповідно до листа державної установи «Урядовий контактний центр» від 4 березня 2020 року щодо можливості використання скороченого чотиризначного телефонного номера для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування з використанням можливостей операторів рухомого (мобільного) зв’язку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації вирішила видати відповідний дозвіл на строк 5 років", - повідомляє НКРЗІ.

Мобільним операторам "Київстар", "лайфселл" та "Водафон Україна" для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування «Опрацювання звернень та надання роз’яснень суб’єктам підприємництва» виділено скорочений номер 1648.

НКРЗІ встановила строк 1 рік для задіяння данного номерного ресурсу. Відповідний дозвіл виданий на строк 5 років.

У листопаді 2019 року Урядом було ухвалено постанову "Деякі питання Єдиної системи опрацювання звернень", яка визначає порядок функціонування Єдиної системи опрацювання звернень".

Єдина система складається із суб’єктів, які за допомогою засобів телекомунікації забезпечують за принципом “єдиного вікна” належне реагування органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету міністрів України, Офісу Президента України, державних колегіальних органів, на звернення громадян, фізичних осіб - підприємців, підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування.

До суб’єктів Єдиної системи належать державна установа “Урядовий контактний центр”, регіональні контактні центри Автономної Республіки Крим, областей, м.Києва і м.Севастополя, контактні центри та довідкові телефонні лінії органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету міністрів України, державних колегіальних органів, приймальня Кабінету міністрів України.