НКРЗІ на час карантину припинить перевірки, але видаватиме дозволи та ліцензії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації на час оголошеного в країні карантину більшість функцій здійснюватиме дистанційно, виключення становлять видача дозволів та ліцензій.

Про це повідомляється на сайті НКРЗІ.

"Для попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID -19), з урахуванням рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації від 10 березня 2020 року, робота комісії буде організована переважно через віддалений доступ", - йдеться в повідомленні.

Водночас, видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України відбуватиметься по вівторках з 11-00 до 13-00 за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 3, к.517, консультації надаватимуться виключно телефоном: 044 202 0040.

Видача дозволів на використання номерного ресурсу відбуватиметься по вівторках з 11-00 до 13-00 за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 3, к.514. Але консультації надаватимуться виключно телефоном: 044 202 0080.

Обмежувальні заходи у НКРЗІ полягають у наступному:

Наради, засідання, робочі групи, комісії тощо, а також участь у зовнішніх заходах, в тому числі громадських слуханнях і обговореннях скасовуються або переводяться в режим телефонних, відеоконференцій (за винятком виключних випадків, відповідно до окремих доручень голови НКРЗІ та/або керівника апарату).

Комісією скасовано проведення позапланових перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсу України та планових перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України, які мали розпочатися після 16 березня 2020 року. Також, прийнято рішення вважати нереалізованими ті розпочаті перевірки, подальше проведення яких пов'язане із поїздками за межі населених пунктів перебування працівників НКРЗІ та/або контактами з новим колом людей.

На період дії карантину припиняється проведення заходів з виявлення та припинення порушень законодавства в галузі зв’язку спільно з Державним підприємством «Український державний центр радіочастот» та Національною поліцією України.

Тимчасово припинено особистий прийом громадян та роботу громадської приймальні НКРЗІ.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України (№211 від 11 березня 2020 року), з 12 березня по 3 квітня 2020 року на всій території України оголошено карантин.