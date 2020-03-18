Укрзалізниця розробляє механізм підвезення співробітників на час карантину
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури у Facebook.
"Рух вантажних поїздів продовжується. Тож Укрзалізниця спільно з Міністерством інфраструктури України, на виконання норм законодавства, розробляє алгоритм підвозу до робочих місць співробітників залізниць, задіяних у безперервному виробничому процесі перевезень та безпеки руху", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі працівники, задіяні в роботі залізничного транспорту на період карантину, будуть отримуватимуть необхідні засоби індивідуального захисту. Також буде проводитися регулярна дезінфекція робочих місць, температурний скринінг на вході в будівлі.
Працівників, не задіяних у безпосередньому забезпеченні виробничих процесів, переводять на дистанційний режим роботи. Їм також надається право на оформлення відпусток.
Як повідомляв Укрінформ, 16 березня 2020 року Кабінет міністрів України заборонив міжміські перевезення та масові заходи по всій Україні.
Згідно з постановою уряду, з 18 березня 2020 року до окремого рішення в Україні заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень: приміському, міському, регіональному та далекому.