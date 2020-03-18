Укрзалізниця розробляє механізм підвезення співробітників на час карантину

АТ "Укрзалізниця" та Міністерство інфраструктури України розробляють механізм підвезення до робочих місць співробітників, задіяних у вантажних перевезеннях.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури у Facebook.

"Рух вантажних поїздів продовжується. Тож Укрзалізниця спільно з Міністерством інфраструктури України, на виконання норм законодавства, розробляє алгоритм підвозу до робочих місць співробітників залізниць, задіяних у безперервному виробничому процесі перевезень та безпеки руху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі працівники, задіяні в роботі залізничного транспорту на період карантину, будуть отримуватимуть необхідні засоби індивідуального захисту. Також буде проводитися регулярна дезінфекція робочих місць, температурний скринінг на вході в будівлі.

Працівників, не задіяних у безпосередньому забезпеченні виробничих процесів, переводять на дистанційний режим роботи. Їм також надається право на оформлення відпусток.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 березня 2020 року Кабінет міністрів України заборонив міжміські перевезення та масові заходи по всій Україні.

Згідно з постановою уряду, з 18 березня 2020 року до окремого рішення в Україні заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень: приміському, міському, регіональному та далекому.