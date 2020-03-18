Акції на азійському ринку впали через коронавірус

Акції на азійському ринку впали через побоювання, викликані коронавірусом Covid-19.

Про це повідомляє ВВС.

«Азійські акції впали, оскільки побоювання з приводу пандемії коронавірусу затьмарили надії на те, що великі плани стимулювання ослаблять вплив спалаху», - йдеться в повідомленні.

Японський індекс Nikkei 225 втратив 1,7%, індекс Hang Seng в Гонконгу знизився на 1,9%, а китайський Shanghai Composite впав на 0,5%.

Як зазначає видання, основні індекси Уолл-стріт відновилися більш як на 5% у вівторок, 17 березня, після різкого падіння в понеділок.

У США адміністрація Трампа намітила пакет в 1 трильйон доларів для підтримки своєї економіки. Водночас Британія розкрила деталі своїх власних заходів стимулювання, в тому числі - 330 млрд фунтів стерлінгів на бізнес-кредити.

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