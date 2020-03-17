“Чорний день” фондового ринку США був найгіршим із 1987 року

Ключові американські фондові індекси за підсумками торгів у понеділок, 16 березня, втратили 12% на тлі поширення коронавірусу.

Це найгірший результат з 1987 року, повідомляє Financial Times.

«S&P 500, орієнтир американського ринку цінних паперів, різко похитнувся в останні хвилини торгів, посунувши на другий план найгірші показники поширення пандемії і відзначивши найбільше денне падіння після падіння в жовтні 1987 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що індекс S&P знизився на 12%, а Nasdaq Composite – на 12,3%, що є найбільш різким падіння індексу за один день.

У Європі британський FTSE 100 впав на 4,7% до найнижчого рівня з 2011 року, індекс Stoxx Europe 600 впав на 4,9%.

Акції авіакомпаній також сильно постраждали після того, як перевізники оголосили про скасування рейсів у відповідь на глобальні обмеження на поїздки.

Вартість акцій KLM, що належить Air France, впала на 12%. А вартість акцій IAG, власника British Airways - на 16%.

Як повідомляв Укрінформ, Федеральна резервна система США (ФРС) на позаплановому засіданні екстрено знизила базову процентну ставку на 1 процентний пункт - до цільового діапазону 0-0,25%.