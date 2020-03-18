В зв'язку з коронавірусом, Київська митниця переходить в онлайн-режим роботи.

Про це Київська митниця Державної митної служби України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Враховуючи вимогу сьогодення та дотримуючись державницької позиції щодо вжиття заходів для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19, Київська митниця Держмитслужби переходить в онлайн-режим", - йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що: тимчасово припиняється особистий прийом громадян керівництвом митниці; обмежується доступ в адміністративні будівлі Київської митниці Держмитслужби, розташовані в м. Київ (бульвар Вацлава Гавела, 8А), в аерорпорту «Бориспіль», м. Житомир (вул. Перемоги, 25) та м. Черкаси (вул. Остафія Дашковича, 76); приймання кореспонденції, принесеної громадянами особисто чи за дорученням, здійснюватиметься лише через спеціальну скриньку, встановлену на КПП-1, праворуч від адміністративного приміщення Київської митниці Держмитслужби (м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8А).

Втім, додали у Київській митниці, для офіційного листування можна використовувати електронну скриньку kv.post@customs.gov.ua, при оформленні листів дотримуючись тих же вимог, що й при звичайному листуванні.

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Як повідомлялось, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.