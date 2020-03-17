Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами перевищило $138 мільйонів

У січні 2020 року обсяги експорту товарів із України становили близько 4,2 млрд доларів і перевищили імпорт за цей період на 138,1 млн доларів.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"У січні 2020 року експорт товарів становив 4156,7 млн дол. США, або 102,3% порівняно із січнем 2019 року, імпорт – 4018,6 млн дол., або 98,6%. Позитивне сальдо склало 138,1 млн дол. (у січні 2019 року негативне – 15,9 млн дол.)", - йдеться у повідомленні.

Зовнішньоторговельні операції у січні 2020 року проводились із партнерами із 197 країн світу.

Найбільше товарів за вказаний період Україна експортувала до Китаю (на 448,4 млн доларів; на 178,7% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), Туреччини (на 283,1 млн доларів; на 38,9% більше) та Польщі (на 269,9 млн доларів; на 1,5% більше).

Більш за все у січні 2020 року Україна продала на зовнішніх ринках зернових (на 952,4 млн доларів; на 21,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), чорних металів (на 713,3 млн доларів; на 27,2% менше), жирів та олій (на 454,0 млн доларів; на 29,5% більше).

Найбільше товарів за перший місяць 2020 року Україна імпортувала з Китаю (на 650,4 млн доларів; на 5,6% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), Російської Федерації (на 418,3 млн доларів; на 31,1% менше) та Німеччини (на 395,7 млн доларів; на 16,1% більше).

Основними товарними позиціями українського імпорту за січень 2020 року були машини, обладнання та механізми (на 801,8 млн доларів; на 2,1% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (на 748,5 млн доларів; на 15,3% менше), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (на 519,8 млн доларів; на 4,9% менше).

Як повідомлялося, у 2019 році експорт товарів з України становив 50,06 млрд доларів (на 5,8% більше, ніж у 2018 році), імпорт – 60,78 млрд доларів (на 6,3% більше).