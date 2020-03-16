За рік скраплений газ подорожчав на 8,9%

У лютому 2020 року порівняно із лютим минулого року подешевшали всі види моторного палива, окрім скрапленого газу, який подорожчав на 8,9%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У лютому 2020 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 25,41 грн за 1 л, що на 6,1% менше, ніж у лютому 2019 року; бензин А-95 подешевшав з лютого 2019 року на 6,6% і у лютому 2020 року коштував 26,51 грн за 1 л. Дизельне пальне у минулому місяці в середньому по країні продавалося по 25,81 грн за 1 л (на 8,6% дешевше, ніж у лютому 2019 року).

Скраплений газ із лютого 2019 року по лютий 2020 року подорожчав на 8,9%, до 11,84 грн за 1 л.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни в Україні у лютому 2020 року порівняно із січнем 2020 року знизилися на 0,3%, з початку року – на 0,1%, проти лютого 2019 року вони збільшилися на 2,4%.