Ярославський береться за ремонт та будівництво 300 кілометрів доріг

Група DCH Олександра Ярославського візьметься за ремонт або будівництво ділянки в 300 км доріг в районі Харківської та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляється в матеріалі НВ «Дорожня карта. Як Україна планує витратити 100 млрд грн на ремонт і будівництво доріг».

«Я давно не їздив шляхами між Харковом і Дніпром. Просто не хочу їздити поганими дорогами, - наголошує Ярославський. - Якщо мені потрібно дістатися з Харкова до Дніпра, я лечу літаком... У будь-якому разі не встигаю зіпсувати собі настрій».

Зокрема, тому харківський бізнесмен прийняв рішення взяти участь у найбільшому в історії України проекті з ремонту та будівництва доріг всіх рівнів складності. Наприкінці лютого Укравтодор запропонував план на 2020 рік, який вже реалізується з перших днів березня. Ця дорожня карта підкріплюється сумою понад 110 млрд грн (3,5 млрд дол.).

Ярославський сказав, що береться за ремонт або будівництво ділянки в 300 км в районі Харківської та Дніпропетровської областей, для чого залучає до себе в компаньйони іноземну компанію, назви якої поки не розголошує.

«Це буде західний партнер. Це фахівці, які багато десятиліть будують по світу дороги», - повідомив він.

Бізнесмен підтвердив свою готовність боротися на відкритих тендерах за будь-яку з ділянок в Харківській або Дніпропетровській області вартістю від 2,5 млрд до 7,5 млрд грн. На підтвердження серйозності своїх намірів очільник DCH нагадав, що має досвід від реалізації масштабних інфраструктурних проектів - саме Ярославський виступив генеральним інвестором підготовки Харкова до проведення фінальних поєдинків Євро-2012 і створив необхідні об'єкти міської інфраструктури, в які інвестував близько 300 млн доларів.

«Ви наразі стоїте на стадіоні, який ми будували, - розповідає Ярославський. - Ви прилітаєте в аеропорт (Харків), який був побудований практично з нуля. Я допомагав Харкову і в будівництві доріг. Навколо стадіону дві або три дороги теж ми збудували».

Водночас президент групи DCH заявив, що Україні настав час перейти від заяв і тендерів до робіт з реконструкції й розвитку дорожньої інфраструктури.

«Тендери - це не показник, - зазначив Ярославський. - Я хотів би вже побачити гарні дороги. Ну ж бо, послухайте, тендери можуть пройти, а гарні дороги можуть так і не з'явитися. Мене цікавить лише фінальний результат».

Раніше бізнесмен наголосив, що український уряд підготував конструктивну стратегію реконструкції та розвитку дорожньої інфраструктури країни, яка дозволить залучити бізнес до цих проектів на прозорих умовах.

Інвестпортфель DCH включає активи у таких галузях, як будівництво і девелопмент (мережа ТРЦ Караван Megastorе в Києві, Харкові та Дніпрі, готель Kharkiv Palace, ЖК «Воздвижєнка»), фінанси (страхова компанія ІНГО), промисловість (ХТЗ, рудник Суха Балка, Дніпровський метзавод), транспорт (міжнародний аеропорт Харків), спорт (регбійний клуб Олімп). У жовтні 2019 року Ярославський заявив про готовність групи інвестувати в створення аеровокзального комплексу міжнародного аеропорту «Дніпро», про готовність брати участь в приватизації заводу «Електроважмаш» і «Харківобленерго», а також про наміри взяти участь в проектах з модернізації дорожньої інфраструктури.