Гончарук - Ярославському: Українським інвесторам уряд теж надасть "інвестиційну няню"

Українським інвесторам уряд теж надасть "інвестиційну няню".

Про це сказав Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час Українського сніданку в Давосі у відповідь на запитання українського бізнесмена, власника і президента групи DCH Олександра Ярославського.

"Я тут чув, — сказав бізнесмен, коментуючи виступ Прем'єра Гончарука, — що "дуже ніжно" ви ставитиметися до іноземних інвесторів — у них будуть "няні". Я хочу запитати у Прем'єр-міністра: а чи будуть "няні" для місцевих інвесторів, чи буде до них таке ж "ніжне" ставлення, як до іноземних інвесторів?"

У відповідь на це Прем'єр заявив, що кожен інвестор отримає в уряді "персонального менеджера" — "investment nanny", а уряд готовий приймати сигнали від інвесторів про труднощі або протидію чиновників на місцях, але в майбутньому має намір створити чітку систему та прозорі процедури, які дозволять Україні відмовитися від практики "ручного втручання" у вирішення питань інвесторів.

"Для тих, хто вже зараз інвестує в Україну, ставлення має бути точно не гірше, ніж до тих, кого ми хотіли б залучити. Звичайно, цей "investment nanny" — це такий маркетинг, щоб привернути увагу, — сказав Гончарук. — Я впевнений, що суть цього підходу вам усім добре зрозуміла. Ми хочемо, щоб у кожної людини, яка інвестує в економіку, інвестує в нашу країну, був прямий контакт з урядом".

"Для того, щоб не втрачати час, ми просимо вас, — сказав Гончарук, звертаючись до залу, — якщо ви готові інвестувати, розвивати нашу країну, будь ласка: у вас є можливість мати конкретного індивідуального менеджера в уряді, який буде вас чути, піклуватися про ваші інвестиції. Наше завдання — не в ручному режимі вирішувати ваші проблеми, наше завдання — максимально швидко отримувати від вас сигнал, де система дає збої. Це той підхід, який ми обрали і реалізуємо".

Ярославський, який інвестував в інфраструктурні проєкти в Україні близько 1 млрд дол., також зазначив, що в Україні помітні істотні зміни, що дозволяє реалізовувати в країні великі інфраструктурні проєкти. "Від себе можу сказати, — підкреслив український бізнесмен, — в Україні на 100% змінилася ситуація. Я буду говорити про конкретні речі: багато років ми намагалися почати будівництво аеропорту в місті Дніпро (хочемо, звичайно, і в Донецьку), а цього року ми починаємо будівництво цього важливого інфраструктурного об'єкта, і я сподіваюся, що це лише початок", — сказав бізнесмен. Він додав, що планує інвестувати в розвиток української інфраструктури, і назвав Давос-2020 найбільш продуктивним для України.

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Нагадаємо, 22 січня Президент України Володимир Зеленський у Давосі під час зустрічі з президентом Швейцарії Сімонеттою Зоммаругою поінформував про нові програми для інвесторів.

"Ми готуємо програму Investment nanny. Якщо інвестор принесе в Україну 100 мільйонів доларів і більше, то він отримає особистого менеджера, який знає п’ять мов і працюватиме з клієнтом цілодобово. Цей менеджер вирішуватиме всі проблеми інвестора в будь-який час. У них будуть державні гарантії. А тих, хто інвестує в наступні 2 роки у приватизацію в Україні 10 мільйонів і більше, ми звільняємо від ПДВ", – розповів Зеленський.