СЕТАМ отримало нового керівника

Виконання обов’язків генерального директора державного підприємства «СЕТАМ» покладено на Олександра Мамро.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Наказом Міністерства юстиції України №1069/к від 12.03.2020 року виконуючим обов’язки генерального директора державного підприємства «СЕТАМ» з 13 березня 2020 року призначено Мамро Олександра Олександровича", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, виконання обов’язків генерального директора державного підприємства «СЕТАМ» з 10 лютого 2020 року було покладено на заступника генерального директора з юридичних питань ДП «СЕТАМ» Писанчина Миколу.

Раніше, 4 лютого 2020 року на пресконференції Віктор Вишньов, який очолював СЕТАМ з 2016 року, повідомив, що звертатиметься до Міністерства юстиції з проханням задовольнити його заяву про добровільне розірвання контракту з ним, як з керівником.