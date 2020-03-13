На платформі “Дія.Бізнес” створять розділ для жінок

На платформі для підприємців Дія.Бізнес планують створити окремий розділ для жінок.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Під час зустрічі з представниками жіночого підприємництва домовились, що спільно працюватимемо над новим розділом «Жіноче підприємництво» з історіями успіху жінок на порталі Дія.Бізнес та цікавою інформацією для жінок-підприємиць", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що таким чином міністерство буде сприяти розвитку жіночого підприємництва.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України 28 лютого презентувало платформу для підприємців "Дія.Бізнес", яка має допомагати українським підприємцям та сприяти розвитку бізнесу.