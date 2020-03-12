Регулятор дозволив китайському інвестору купівлю 50% біржі ПФТС

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку погодила Bohai Commodity Exchange (BOCE) придбання 49,9% у статутному капіталі Фондової біржі ПФТС.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) погодила BOCE Co. Limited (Гонконг) та асоційованій з нею особою Янь Дуншен (Yan Dongsheng) набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку «Фондова біржа ПФТС»", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ці особи надали в Комісію документи для погодження набуття прямої та опосередкованої істотної участі у професійному учаснику фондового ринку «Фондова біржа ПФТС» у розмірі 49,90003%.

У пресслужбі регулятора нагадали, що набуття істотної участі відбувається згідно з вимогами «Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління», затвердженого рішенням НКЦПФР від 13 березня 2012 року №394 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України.

Як повідомлялось у січні 2020 року, китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange придбала в офшорних компаній пакет акцій АТ «Фондова біржа ПФТС» у розмірі 49,9% статутного капіталу.

При цьому компанії Primeview LTD (8,5%, Беліз), Dakal LTD (9,37%, Беліз), Crookston Limited (9,06%, Беліз) і Boline LTD (9,21%, Маршаллові острова), бенефіціари яких невідомі, вийшли зі складу власників біржі ПФТС.

Компанія Parvana LTD знизила свою частку з 8,9% до 0,11%. Водночас ТОВ «Компанія з управління активами та адміністратор пенсійних фондів «Альтана Інвестмент Менеджмент» збільшила частку з 2,3% до 5,1%.

На початку грудня 2019 року BOCE повідомила про намір придбати 49,9% акцій української біржі ПФТС. На момент повідомлення компанія BOCE (Hong Kong) Co. Ltd. та її афілійовані особи акціями ПФТС не володіли.

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У грудні 2018 року Антимонопольний комітет схвалив повторну заявку BOCE на придбання частки в ПФТС у розмірі понад 25%, оскільки травневу заявку він відхилив.

BOCE - найбільша спотова товарна біржа Китаю з річним оборотом в 1 трлн дол. Компанія заснована в 2009 році за участю приватних китайських інвесторів, кількох державних компаній, а також муніципалітету штату Тянцзин (КНР).

Bohai Commodity Exchange в 2017 році стала власником Українського банку реконструкції та розвитку.

Крім цього, наприкінці серпня 2018 року акціонери «Української біржі» запропонували BOCE стати акціонером із часткою 36% в результаті додаткової емісії, однак ця угода не відбулася.

Активи ПФТС за дев’ять місяців 2019 року зменшились на 21,3% - до 44,71 млн грн, а власний капітал — на 21,5%, до 43,39 млн грн.

За три квартали 2019 року обсяг торгів на ПФТС становив 77,7 млрд грн, або 37,8% обороту фондових бірж України. За цим показником ПФТС відстає від біржі «Перспектива» з її часткою 60,8%, але випереджає «Українську біржу» з її 1,4%. В обсязі торгів ПФТС за цей період 94,2% припало на ОВДП.