Промінвестбанк продали на аукціоні за 269 мільйонів

Пакет акцій ПАТ "Промінвестбанк", дочірнього банку російського "Внешэкономбанк", було продано у розмірі 99,7726% на фондовій біржі ПФТС за 268,7 млн грн.

Про це повідомляється на сайті біржі.

Згідно з повідомленням, ціна продажу пакета склала 268 709 960,78 грн.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд міста Києва відмовився скасовувати продаж пакета акцій ПАТ "Промінвестбанк" на Фондовій біржі ПФТС у лютому 2020 року. Про такий запобіжний захід просила суд Державна корпорація розвитку "ВЕБ.РФ", ідеться в ухвалі суду від 20 січня.

АТ «Фондова біржа ПФТС» оголосила про проведення 11 лютого 2020 року аукціону з продажу ПАТ «Промінвестбанк». Стартова ціна 99,77% акцій - 266 млн грн, що вдвічі нижче, ніж під час попередньої спроби продати банк у серпні 2019 року.

2 травня 2018 року Арбітражний суд Гааги (Нідерланди) задовольнив позов низки компаній, які пов’язані з Ігорем Коломойським, про стягнення з Росії 139 млн дол. компенсації за нерухоме майно, що було експропрійоване у компаній Коломойського після анексії Криму.

25 вересня 2018 року Апеляційний суд міста Києва надав дозвіл на виконання рішення Арбітражного суду Гааги.

25 січня 2019 року Верховним судом було накладено арешт на акції та нерухомість українських "дочок" російських держбанків: "Внешэкономбанка", ВТБ та Сбербанку.

Фондова біржа ПФТС, на якій на 28 серпня 2019 року було призначено аукціон із продажу 99,7726% акцій Промінвестбанку, в установлений термін не отримала заявок на його покупку; на той момент стартова ціна пакета акцій становила 532 млн грн.

Російський "Внешэкономбанк" придбав Промінвестбанк у 2008 році.