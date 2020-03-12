"Шенгенська" заборона Трампа обвалила німецький індекс DAX

Найважливіший біржовий барометр Німеччини - індекс DAX - 12 березня обвалився на новинах із Європейського центробанку, а також із США про заборону на в'їзд до країни європейцям із Шенгенської зони.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У четвер, 12 березня, індекс Dax впав на 10,2% до денного мінімуму - 9321 пункту , що стало другою за величиною одноденною втратою в історії Франкфуртської біржі. До цього найбільше падіння за день було зафіксовано 16 жовтня 1989 року - 12,8%.

Ще при відкритті торгів падіння становило 5% і було найбільшим за 4 роки.

Подальший обвал котирувань спричинила заява президента США Дональда Трампа про 30-денну заборону на в'їзд європейцям із Шенгенської зони.

Оголошений у четвер Європейським центробанком пакет кроків із допомоги в подоланні економічних наслідків пандемії коронавірусу не заспокоїв інвесторів на німецькому фондовому ринку. Вони відреагували на пропозиції, продовживши скидати акцій.

Експерти не виключають, що до завершення торгів індекс ще може просісти.

Німецький бізнес б’є на сполох: 56% компаній уже заявили, що відчувають вплив пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, протягом середи, 11 березня, світові фондові індекси повернулися до падіння – після оголошення ВООЗ пандемії коронавірусу та оголошення президентом США заборони на в’їзд до країни з Європи. Dow Jones упав на 5,86%, S&P 500 – на 4,89%, а Nasdaq Composite – на 4,7%.

Фото: plusfinancials.com