Заява Трампа, коронавірус та нафта: на Нью-Йоркській біржі - паніка

Після заяви президента США Дональда Трампа про введення 30-денної заборони для подорожей з Європи до США, на американській фондовій біржі в Нью-Йорку сталася паніка, яка призвела до спрацювання автоматичних запобіжних заходів.

Про це повідомляє CNN.

"Нью-Йоркська фондова біржа припинила торгівлю акціями на 15 хвилин після того, як S&P 500 в четвер вранці впав на 7%", - зазначається в повідомленні.

Це сталося через спрацювання запобіжника першого рівня, щоби заспокоїти нерви інвесторів, коли вони починають панікувати.

Через 15 хвилин торги поновилися. При цьому, основні індекси залишилися на рівні з падінням більше ніж на 7%: S&P 500 - 7.4%, Dow - 7.6%, Nasdaq Composite - 7.6%.

На Нью-Йоркській біржі існує три рівні запобіжних заходів, коли автоматично зупиняються торги. Перший спрацьовує під час різкого падіння індексів на 7% й зупиняє торгівлю на 15 хвилин. Якщо паніка не вщухатиме, наступний запобіжник спрацює, коли ринок впаде на 13%. Це призупинить торгівлю ще на 15 хвилин. У разі, якщо індекси різко опустяться на 20%, торги зупиняться на цілий день.

Панічні настрої на ринку загострились 9 березня після значного падіння котирувань через зниження вартості нафти, а також обмеження виробництва через коронавірус у Китаї та інших країнах.