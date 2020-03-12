Саудівська нафта може витіснити російську з ринку Євросоюзу - ЗМІ

Саудівська Аравія може втричі збільшити обсяг постачання сирої нафти країнам Європи, витіснивши з ринку інших постачальників, зокрема Росію.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Саудівська Аравія відправляє партію сирої нафти до Європи, традиційного ринку продажу російської нафти, зобов’язавшись поставити регіональним нафтопереробним компаніям кількість сировини, що втричі перевищує традиційний обсяг закупівель з королівства", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що зараз Саудівська Аравія готова постачати нафту марки Arab Light до порту Роттердама за ціною 25 доларів за барель.

Видання повідомляє, що таким чином європейський нафтовий ринок перетворюється на місце "цінової битви" між ер-Ріядом та Москвою за постачання нафти.

"Знижки від Саудівській Аравії настільки вагомі, що марка Arab Light виштовхне з регіонального ринку уральську та будь-яку іншу нафту, якщо її ціна також не знизиться відповідно", - зазначає головний аналітик консультативної компанії Energy Aspects Ltd. Амріта Сен.

Як повідомлялося, Об'єднані Арабські Емірати пішли слідом за Саудівською Аравією, оголосивши про плани щодо збільшення видобутку нафти після краху угоди між ОПЕК, РФ та іншими незалежними виробниками, відомої як угода ОПЕК+. Раніше альянс резидентів та нерезидентних нафтового картелю сприяв стабілізації світових цін.

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Національна нафтова компанія ОАЕ, ADNOC, заявила, що планує збільшити продаж сирої нафти до більш ніж 4 млн бар/добу (б/д) та прискорити збільшення потужності на чверть, до 5 млн б/д.

"З розвалом ОПЕК+ глобальний нафтовий ринок утратив систему регулювання й тепер лише ринкові механізми можуть диктувати баланс між попитом та пропозицією", - сказав керівник досліджень з розвідки та видобутку в аналітичній компанії Rystad Energy Еспен Ерлінгсен.

Її експерти вважають, що ціни на нафту мають упасти до мінімуму у $20/бар. для досягнення рівноваги.