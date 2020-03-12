Український експорт продовжує зростати попри коронавірус - глава НБУ

Поширення коронавірусу у світі поки мало обмежений і нейтральний вплив на економічну активність та інфляцію в Україні.

Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Досі поширення коронавірусної інфекції мало обмежений і нейтральний вплив на українську економіку. Український експорт продовжує зростати. Певне зниження цін на окремі товари вітчизняного експорту більш ніж компенсоване подальшим нарощуванням фізичних обсягів поставок за кордон. Водночас ціни на товари, які Україна імпортує, насамперед на енергоносії, знижуються навіть швидше, ніж на експорт", - сказав Смолій.

Він додав, що хоча поки поширення коронавірусу у світі не мало суттєвого впливу на економічне зростання та інфляцію в Україні, у квітні, найімовірніше, доведеться переглянути макропрогнози.

"Адже на економічній активності та інфляції в Україні ще не позначились такі наслідки поширення коронавірусу як: тиск на ціни в бік зниження та охолодження світової економіки, пом’якшення монетарної політики центральними банками провідних економік світу і торговельних партнерів України, у відповідь на ці процеси, запровадження урядами країн заходів для недопущення поширення коронавірусу", - наголосив Смолій.

Крім падіння цін на світових ринках через коронавірус, на інфляцію в Україні у бік зниження будуть тиснути конкурентні війни між країнами-виробниками нафти, які нещодавно розгорнулися. Вони провокуватимуть підтримання рекордно низьких цін на енергоносії, що впливатиме і на ціни товарів українського експорту.

Смолій зауважив, що загалом, усі ці чинники матимуть різноспрямований вплив на економічне зростання та інфляцію в Україні, що посилює невизначеність.