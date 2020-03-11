Колектив VoxUkraine закликає не припиняти співпрацю з МВФ

Колектив авторів VoxUkraine написав відкритого листа до української влади, в якому, зокрема, просить відновити співпрацю з МВФ та іншими міжнародними кредиторами і налагодити чітку комунікацію з боку уряду, НБУ, парламенту та Президента.

Текст відкритого до підписання листа з переліком необхідних заходів оприлюднено на сайті VoxUkraine.

"Відновлення співпраці з МВФ та іншими міжнародними кредиторами. Сьогодні їхня допомога стає не просто потрібною, а необхідною, щоб втримати ситуацію під контролем та уникнути дефолту.

Підготовка стабілізаційних заходів для стримання можливого відпливу депозитів та виводу капіталу.

Налаштування соціальної підтримки для захисту людей, які будуть тимчасово непрацездатними чи втратять роботу через можливе поширення вірусу чи скорочення виробництва в окремих секторах", - ідеться в переліку заходів.

Зазначається, що ситуація в світовій економіці погіршується щодня.

"Часу і ресурсів для популізму, емоційних рішень та внутрішньої боротьби немає", - заявляють підписанти.

У листі наголошується, що найбільше занепокоєння викликає імовірне згортання реформ в Україні, обмеження незалежності НБУ та відмова від співпраці з МВФ. А "непрогнозовані кадрові рішення збільшують і без того високий рівень невизначеності та підвищують вірогідність негативного сценарію", що безумовно позначиться на рівні життя кожного українського громадянина.

"Інший сценарій – проведення системних реформ та мінімізація наслідків зовнішнього шоку. Для цього необхідні злагоджені, швидкі та професійні дії всіх гілок влади за підтримки громадянського суспільства, бізнесу, експертної спільноти та міжнародних організацій", - заявляють автори VoxUkraine.

Вони нагадують, що, за поточними прогнозами, світова економіка може уповільнитись до 1,5-2,0% після 3,0% зростання у 2019 році. Але у випадку пандемії коронавірусу зростання в світі може повністю зупинитись, як це було у 2009 році під час світової фінансової кризи.

"У той рік (2009-ий - ред.) українська економіка скоротилась на 15%, а гривня знецінилась на 37%. Наскільки постраждає українська економіка цього разу та як швидко буде відновлюватись – залежатиме від розвитку подій у світі та від дій української влади", - вважають автори листа.

Ситуація в Україні ускладнюється піковими виплатами за зовнішнім державним боргом та високими потребами у запозиченнях для фінансування бюджету, попередили автори листа.

"Цього року загальні потреби у фінансуванні бюджету становлять $13 млрд. Схожі суми наступного року. Сумарно – це практично весь золотовалютний запас країни. Внутрішніх ресурсів для покриття потреб бюджету не вистачить. Доступ до світових фінансових ринків наразі відсутній, і його відновлення важко спрогнозувати. Нещодавня зміна уряду та звільнення Генерального прокурора без зрозумілих та об’єктивних підстав викликали негативну реакцію інвестиційної та бізнес-спільноти", - констатують підписанти.

Лист уже підписали понад 150 економістів та юристів із числа авторів VoxUkraine, зокрема, професор Університету Берклі (Каліфорнія, США) Юрій Городніченко, головний економіст Dragon Capital Олена Білан, знаний український економіст Ігор Бураковський та інші.

Як повідомлялось, VoxUkraine - незалежна аналітична платформа, заснована після Революції гідності у 2014 році групою висококваліфікованих економістів та юристів, які працюють в Україні і за кордоном.