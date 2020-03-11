Російський рубль продовжує дешевшати

Центральний банк Росії вранці 11 березня встановив нові курси долара і євро щодо рубля, які зафіксували значне падіння російської валюти.

Про це свідчать дані на сайті Центробанку.

Так, євро станом на 11:30 мск коштував 81,8588 рубля (до 7 березня - 75,8424). Долар також подорожчав - до 72,0208 рубля (7 березня - 67,5175).

Аналітики пов'язують падіння курсу рубля з обваленням світових цін на нафту через зрив угоди ОПЕК + щодо зниження видобутку нафти, ініційованого Росією (додатковий тиск на ринок чинять побоювання прискорення поширення коронавірусу за межі Китаю). Курс російської валюти знижується вже кілька днів поспіль.

Станом на ранок 11 березня, нафта сорту Brent на біржі ICE в Лондоні торгувалася по 36,7 долара за барель, подешевшавши на 1,2% в порівнянні із закриттям попередньої сесії, сорт WTI коштував 33,87 долара за барель (-1,6 %).