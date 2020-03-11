Російський рубль продовжує дешевшати

Російський рубль продовжує дешевшати

Укрінформ
Центральний банк Росії вранці 11 березня встановив нові курси долара і євро щодо рубля, які зафіксували значне падіння російської валюти.

Про це свідчать дані на сайті Центробанку.

Так, євро станом на 11:30 мск коштував 81,8588 рубля (до 7 березня - 75,8424). Долар також подорожчав - до 72,0208 рубля (7 березня - 67,5175).

Аналітики пов'язують падіння курсу рубля з обваленням світових цін на нафту через зрив угоди ОПЕК + щодо зниження видобутку нафти, ініційованого Росією (додатковий тиск на ринок чинять побоювання прискорення поширення коронавірусу за межі Китаю). Курс російської валюти знижується вже кілька днів поспіль.

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Станом на ранок 11 березня, нафта сорту Brent на біржі ICE в Лондоні торгувалася по 36,7 долара за барель, подешевшавши на 1,2% в порівнянні із закриттям попередньої сесії, сорт WTI коштував 33,87 долара за барель (-1,6 %).

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