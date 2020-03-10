Мінфін скасував аукціон з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів не буде проводити 10 березня аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) через волатильність на глобальних ринках капіталу.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Міністерство фінансів у зв’язку з високою волатильністю на глобальних ринках капіталу та за результатами проведених консультацій з первинними дилерами повідомляє про те, що 10 березня 2020 року аукціони з розміщення ОВДП не проводитимуться. Подальші аукціони будуть здійснюватися відповідно до графіка з врахуванням кон'юнктури ринку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення ОВДП 3 березня 2020 року залучило до державного бюджету 6,6 млрд грн.