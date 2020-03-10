Російський ринок акцій відкрився обвалом індексів

Російський ринок акцій відкрився обвалом індексів

Укрінформ
У вівторок, 10 березня, ринок акцій РФ відкрився обвальним падінням цін та індексів на фоні падіння цін на нафту; за хвилину торгів вони обвалилися на 10-10,9%.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на дані Московської біржі.

"До 10:01 індекс МосБіржі становив 2448,04 пункта (-10%) - мінімум з березня 2019 року, індекс РТС -1120,63 пункта (-10,9%) - мінімум з початку січня 2019 роки; ціни більшості основних "фішок" на Московській біржі впали в межах 17,4%", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, подешевшали акції "Мечелу" (-17,4%), "ЛУКОЙЛу" (-14,8%), "Газпром нафти" (-14,4%), ВТБ (-14,2%), "Сургутнафтогазу"(-14%), "Татнафти"(-13,4%), "Роснафти"(-13,4%), Сбербанку (-13%), "Газпрому"(-12,9%), АФК "Система"(-12,7%), "Магніту"(-12,6%)," НОВАТЕКу "(-12,4%), "Аерофлоту"(-11,6%), "Распадської"(-11,1 %), "РусГідро" (-11%).

Виросли папери ПАТ "Полюс" (+ 3,1%), Polymetal (+ 0,2%).

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10 березня вранці під час початку післясвяткових торгів на Московській біржі рубль впав до бівалютного кошика на фоні обвалу на світових нафтових майданчиках, повідомляє Інтерфакс.

"Перші угоди щодо долару США пройшли в діапазоні 72,11-72,99 руб ./$1, за підсумками першої хвилини торгів курс становив 72,8025 руб ./$ 1 (+4,23 рубля до рівня попереднього закриття); долар виявився на максимумі з березня 2016 року. Євро подорожчав до 82,5 руб. / EUR1 (+4,99 рубля), максимум з кінця лютого 2016 року. Бівалютний кошик ($0,55 і EUR0,45) виріс на 4,57 рубля до рівня закриття п'ятниці, до 77,17 рубля", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що долар при цьому опинився на 5,285 рубля вище рівня чинного офіційного курсу, євро - на 6,66 рубля вище офіційного курсу.

ЦБ РФ вирішив підтримати рубль за допомогою попереджувальної продажі валюти з 10 березня. До дій з підтримки рубля підключився і "Газпром" - монополія відновила регулярний продаж іноземної валюти на російському ринку.

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Як повідомляв раніше Укрінформ, після обвалення світових цін на нафту через зрив угоди ОПЕК + щодо зниження видобутку нафти (додатковий тиск на ринок чинять побоювання прискорення поширення коронавірусу за межі Китаю) курс долара на міжнародних валютних ринках перевищив 74,9 руб. (11.10 мск), курс євро - 85,6.

Російські папери 9 березня також продемонстрували найбільше зниження на Лондонській фондовій біржі FTSE. Найбільше впали папери "Сбербанку" - вони звалилися на 30%, пізніше скорегувалися до 25,3% ($ 9,6). Папери "Татнафти" впали на 24,8% ($ 43,5), "Роснафти" на 23,7% ($ 4,4), X5 Retail Group - 22,5%, Магніт - 19,9%, "Лукойл" - 22,1%.

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