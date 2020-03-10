Нафта подорожчала на 8% після рекордного за 30 років падіння

Ціни на нафту відновлюють втрати у вівторок, дорожчаючи на 8% після рекордного майже за 30 років падіння напередодні, спровокованого ціновою війною між провідними виробниками - Саудівською Аравією та Росією.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля травневої нафти Brent становила $36,72 (+ 6,90%). Барель квітневої нафти WTI торгувався по $33,20 (+ 6,65%). У ході попередніх торгів падіння цін на нафту марки Brent досягало 31,2%, на WTI - майже 33%.

У понеділок обидва бенчмарки впали на 25%, досягнувши мінімуму з лютого 2016 року і зафіксувавши рекордне одноденне падіння у відсотковому відношенні з 17 січня 1991 року.

Натомість підйом котирувань може виявитися короткочасним, оскільки на попит на нафту продовжують чинити тиск економічні наслідки спалаху вірусу, повідомили аналітики.

"Ралі нафти на даний момент, швидше за все, буде короткостроковим, оскільки каталізатори як сторони пропозиції, так і попиту поки що залишаться "ведмежими", - повідомив Едвард Мойя з OANDA.

Ціни в понеділок впали на третину слідом за заходами, вжитими Саудівською Аравією після відмови Росії від подальшого різкого скорочення видобутку, запропонованого ОПЕК для стабілізації нафтових ринків.

ОПЕК + не змогла домовитися про продовження угоди про скорочення видобутку нафти й нові обмеження.

Саудівська Аравія знизила експортні ціни і планує наростити видобуток вище 10 мільйонів барелів на добу в квітні з 9,6 мільйона барелів на добу в останні місяці.

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Світовий попит на нафту скоротиться в 2020 році вперше більш ніж за десять років через зниження економічної активності, викликаного поширенням коронавірусу, повідомило Міжнародне енергетичне агентство в понеділок.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 36,04 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 33,44 долара за барель, що на 92 цента нижче за рівень закриття торгів ($ 34,36).