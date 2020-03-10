Нафта подорожчала на 8% після рекордного за 30 років падіння

Нафта подорожчала на 8% після рекордного за 30 років падіння

Укрінформ
Ціни на нафту відновлюють втрати у вівторок, дорожчаючи на 8% після рекордного майже за 30 років падіння напередодні, спровокованого ціновою війною між провідними виробниками - Саудівською Аравією та Росією.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля травневої нафти Brent становила $36,72 (+ 6,90%). Барель квітневої нафти WTI торгувався по $33,20 (+ 6,65%). У ході попередніх торгів падіння цін на нафту марки Brent досягало 31,2%, на WTI - майже 33%.

У понеділок обидва бенчмарки впали на 25%, досягнувши мінімуму з лютого 2016 року і зафіксувавши рекордне одноденне падіння у відсотковому відношенні з 17 січня 1991 року.

Натомість підйом котирувань може виявитися короткочасним, оскільки на попит на нафту продовжують чинити тиск економічні наслідки спалаху вірусу, повідомили аналітики.

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"Ралі нафти на даний момент, швидше за все, буде короткостроковим, оскільки каталізатори як сторони пропозиції, так і попиту поки що залишаться "ведмежими", - повідомив Едвард Мойя з OANDA.

Ціни в понеділок впали на третину слідом за заходами, вжитими Саудівською Аравією після відмови Росії від подальшого різкого скорочення видобутку, запропонованого ОПЕК для стабілізації нафтових ринків.

ОПЕК + не змогла домовитися про продовження угоди про скорочення видобутку нафти й нові обмеження.

Саудівська Аравія знизила експортні ціни і планує наростити видобуток вище 10 мільйонів барелів на добу в квітні з 9,6 мільйона барелів на добу в останні місяці.

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Світовий попит на нафту скоротиться в 2020 році вперше більш ніж за десять років через зниження економічної активності, викликаного поширенням коронавірусу, повідомило Міжнародне енергетичне агентство в понеділок.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 36,04 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 33,44 долара за барель, що на 92 цента нижче за рівень закриття торгів ($ 34,36).

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