Трамп хоче знизити американцям податки на зарплату через коронавірус

Білий дім звернеться до Конгресу з пропозицією знизити податки на заробітну плату, аби таким чином пом'якшити вплив епідемії коронавірусу на економіку.

Про це на пресконференції в Білому домі заявив Дональд Трамп, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми збираємося завтра зустрітися із Сенатом, із республіканцями в Палаті представників, Мітчем Макконелом (лідером республіканської більшості в Сенаті – ред.) та іншими - для обговорення можливого скорочення податку на зарплату або його значного полегшення", - заявив глава Білого дому.

Він зауважив, що пропозиції адміністрації також включають можливість надання компенсації працівникам, які отримують погодинну оплату та будуть змушені припинити роботу у зв'язку із закриттям підприємств на карантин. Трамп підкреслив, що це не провина компаній - і загалом не провина країни.

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"Ми впораємося з цією ситуацією, ми вже справлялися з подібним", - зазначив президент США.

Він додав, детальніше про це розповість у вівторок на прес-конференції, яка відбудеться після обговорення із законодавцями пропозицій стосовно підтримки економіки країни.

Фото: The White House