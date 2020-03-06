НБУ стверджує, що не погоджував продаж "дочки" російського держбанку

Національний банк України не погоджував набуття істотної участі в ПАТ "Промінвестбанк".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк не отримував пакет документів для погодження набуття істотної участі у ПАТ "Промінвестбанк". Таким чином Національний банк не погоджував набуття істотної участі в зазначеному банку особам іншим, ніж поточний акціонер банку",- йдеться в повідомленні.

Як відомо, особа, яка має намір набути або збільшити істотну участь у банках понад встановлені порогові значення, має отримати попереднє погодження Національного банку.

Про ризики набуття істотної участі в банку без погодження регулятора Національний банк повідомив Міністерство юстиції та організатора торгів із продажу акцій Промінвестбанку, що відбулись 4 березня. Особа, яка набула істотну участь без такого погодження, може бути позбавленою права голосу та оштрафованою, тоді як структура власності самого банку може бути визнаною непрозорою.

Непрозора структура власності може стати підставою для віднесення банку до категорії проблемних, а згодом – у разі неусунення порушення – банк може бути визнаний неплатоспроможним.

Сьогодні Національний банк ідентифікував власників усіх 75 банків, а власники істотної участі в банках отримали відповідне погодження від Національного банку.

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Національний банк не втручається в договірний процес купівлі-продажу акцій банків. Водночас Національний банк не втручається в процес виконання судових рішень. Разом із цим існують передбачені чинним законодавством інструменти для дотримання вимоги щодо отримання попереднього погодження Національного банку під час переходу права власності на акції банку. Одним із таких інструментів є включення до договору купівлі-продажу відкладальної умови, за якою фактичний перехід права власності на акції банку відбувається після отримання погодження регулятора.

Як повідомляв Укрінформ, пакет акцій ПАТ "Промінвестбанк", дочірнього банку російського "Внешэкономбанк", було продано у розмірі 99,7726% на фондовій біржі ПФТС 4 березня 2020 року за 268,7 млн грн.