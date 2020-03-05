Ощадбанк оголосив конкурс на голову правління

ПАТ "Державний ощадний банк України" оголосило конкурсний відбір кандидата на посаду голови правління. Претенденти можуть подавати документи в компанію з добору персоналу по 26 березня включно.

Про це повідомляється на сайті банку.

"Відповідно до рішень Наглядової ради оголошується конкурсний відбір кандидата на посаду голови правління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", - йдеться в повідомленні.

Кандидати, що виявили бажання брати участь у конкурсі, мають надати пакет документів компанії з добору персоналу Pedersen&Partners (ТОВ "Педерсен енд партнерс") до 18:00 за київським часом 26 березня 2020 року.

Зазначається, що стратегічні цілі банку - підвищити ефективність банківського бізнесу, зберегти позицію в корпоративному сегменті та зачно збільшити присутність у сегменті МСБ.

Як повідомлялось, ПАТ "Державний ощадний банк" було створене у травні 1999 року шляхом перетворення Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України на відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк", тип якого пізніше було змінено на публічне акціонерне товариство.

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Банк є правонаступником Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України, зареєстрованого Національним банком України 31 грудня 1991року за № 4.

100% акцій Ощадбанку належать державі. Банк посідає друге місце у банківській системі України за розміром активів, за розміром залучених коштів клієнтів та за обсягом виданих кредитів.

У серпні 2019 року наглядова рада Ощадбанку продовжила повноваження голови правління Андрія Пишного ще на п'ять років. Пишний був призначений керівником Ощадбанку в березні 2014 року.