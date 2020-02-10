Ощадбанк виграв у Верховному суді справу на понад 750 мільйонів

Ощадбанк домігся у Верховному Суді скасування незаконних судових рішень на суму понад 750 мільйонів гривень.

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду повністю задовільнив касаційну скаргу Ощадбанку та скасував попередні судові рішення про затвердження мирової угоди у справі про банкрутство ТОВ «ТММ-Енергобуд» та закриття провадження у справі. Оскаржуваною мировою угодою в зазначеній справі було передбачено списання (прощення) боргу перед Ощадбанком на суму більше 750 мільйонів гривень", - ідеться в повідомленні.

Верховний Суд підтримав законну позицію Ощадбанку та скасував судові рішення про затвердження сумнівної мирової угоди. Справу направлено для подальшого розгляду до суду першої інстанції.

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Як повідомлялось, ТММ-Енергобуд — девелоперсько-будівельна компанія. У 2016 році низка великих українських банків, зокрема Укрсоцбанк, ПУМБ, Ощадбанк, почали процес стягнення боргів з ТММ. За позовами банків суди конфіскували квартиру і особистий автомобіль головного власника компанії Миколи Толмачова, а також заборонили йому виїжджати за кордон.

У березні 2019 року в ТММ заявили, що домовилися про реструктуризацію боргу в 765 млн грн перед Ощадбанком.