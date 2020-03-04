Експорт насіння олійних культур торік зріс на 44%

Експорт насіння олійних культур з України у 2019 році виріс на 44% - до 60 млн тонн.

Про це заявив заступник директора Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”(ІАЕ) Микола Пугачов, повідомляє пресслужба ІАЕ.

“У товарній структурі вітчизняного експорту традиційно переважає продукція рослинництва. Головними продуктами у ній, крім зернових, є олійні культури, рослинна олія та продукти їх переробки. За даними Державної служби статистики України, у 2019 році вартість експорту насіння олійних культур склала 2,5 млрд дол. Це на 32 % більше, ніж 2018 року. Обсяги поставок цієї продукції на зовнішні ринки збільшились на 44 % – до 6,9 млн тонн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяги експорту ріпаку у натуральному виразі вдруге поспіль сягнули рекордної для України позначки – 3,2 млн тонн, перевищивши торішній рекорд у 2,4 млн тонн. Найбільшими для нашої країни стали і закордонні продажі соєвих бобів – 3,6 млн тонн, поінформував науковець.

За його словами, основними покупцями українських олійних культур та олії у 2019 році, як і в попередні роки, є країни Азії та Європи. Також у 2019 році відбулося посилення позицій Європейського Союзу в імпорті насіння вітчизняних олійних культур. Торік частка їх експорту до країн цього регіону перевищила 60%.

На думку науковця, топ-3 основних споживачів вітчизняної продукції цієї групи залишився без змін. Провідну позицію серед імпортерів українських олійних культур другий рік поспіль утримує Німеччина (18,9%). Значними є також частки Туреччини (18,2%) та Бельгії (13,3%). Далі з помітним відривом йдуть Єгипет (9,0 %), Нідерланди (6,9 %), Франція (6,7%), Білорусь (5,4 %) та Польща (3,9%). Сумарно ці країни забезпечили Україні понад 82 % експортних доходів від усіх закордонних поставок олійних.

За інформацією експерта, у 2019 році були встановлені абсолютні рекорди за обсягами зарубіжних поставок як соєвої олії – 375 тис. тонн, так і ріпакової олії – 151 тис. тонн.

Втім, у групі жирів та олій визначальним товаром для експортних ринків залишається соняшникова олія вітчизняного виробництва. У 2019 році її експорт з України сягнув рекордного показника у 6,1 млн тонн, на 9 % перевищивши показник 2018 року. Виручка від продажу соняшникової олії становила 4,3 млрд дол., що на 4 % більше, ніж у попередній рік, зазначив Пугачов.

За його словами, 2019 року найбільший попит на українську олію традиційно спостерігався з боку Індії (30,6 %). Решта важливих країн – імпортерів цього виду агропродукції помітно їй поступилися: Китай (15,7%), Нідерланди (9,7%), Іспанія (6,6%), Ірак та Італія (по 5,6%), Польща (3,6%). Сукупно ці країни акумулюють понад 77% вартісних поставок олії на зовнішні ринки, підсумував директор Інституту аграрної економіки.

Фото: agropolit.com