Одеська митниця в лютому перерахувала до держбюджету 3,4 мільярда

Одеська митниця в лютому 2020 року перерахувала до державного бюджету 3,4 млрд грн митних платежів, що на 9% більше у порівнянні з лютим 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці Держмитслужби на сторінці в Facebook.

"У лютому 2020 року держбюджет поповнили 3 млрд 400 млн грн митних платежів, забезпечених Одеською митницею Держмитслужби. У доларовому еквіваленті сума митних платежів, перерахованих до держбюджету у лютому 2020 року, становить $138,2 млн дол.", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що показник лютого 2019 року перевищено на $23,9 млн дол. та січня 2020 року – на $21,8 млн дол.

Середньоденні надходження досягли 170 млн грн - на 9% більші порівняно показником лютого 2019 року (155,3 млн грн) і на 21% більші у порівнянні з січнем 2020 року (140,6 млн грн).

Товарами, що забезпечили основні перерахування митних платежів протягом лютого 2020 року, були: автомобілі легкові – 624 млн грн, вугілля – 394 млн грн, взуття – 259 млн грн, одяг – 171 млн грн, тканина – 135,3 млн грн, цитрусові – 84 млн грн, інсектициди – 88 млн грн, іграшка – 69 млн грн, марганцева руда та банани – 60 млн грн.

Як повідомлялось, Одеська митниця за 2019 рік перерахувала до бюджету 38,8 млрд грн митних платежів, що на 19,3% більше у порівнянні з 2018 роком.