Зеленський підписав закон, який запроваджує автоматизацію митного оформлення

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці й запроваджує можливість автоматизації митного оформлення.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» № 440-IX, який Верховна Рада підтримала 14 січня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвалені зміни є продовженням реформування Держаної податкової служби й Державної митної служби та спрямовані на посилення відкритості, прозорості й запровадження сучасних підходів у їхній діяльності.

Закон забезпечує функціонування ДПС та Держмитслужби у форматі єдиних юридичних осіб і дасть змогу створити інформаційну базу щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, на основі знеособленої інформації щодо експортно-імпортних операцій.

За даними ОП, реалізація положень закону сприятиме автоматизації та прозорості митних формальностей, а також запобіганню корупції у цій сфері. Зокрема, документ запроваджує регулярне оприлюднення Держмитслужбою інформації, що стосується митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, врегульовує питання застосування електронних документів та електронного документообігу в митній справі.