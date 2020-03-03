Газпром збільшив транзит газу через Україну

Газпром у лютому використав заброньовані транзитні потужності в рамках нового контракту на 76%: транзит російського газу через газотранспортну систему України склав 3,926 млрд кубометрів.

Про це в Facebook написав голова ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"За оперативними даними, транзит газу через Україну в країни ЄС і Молдову в лютому склав 3,926 млрд кубометрів. Це становить 76% від обсягу заброньованих потужностей в рамках нового контракту з Газпромом", - написав Макогон.

За його словами, попередня оплата за лютий була отримана в повному обсязі ще в січні. Передоплата за березень так само вже знаходиться на рахунках Оператора.

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Нагадаємо, що у січні 2020 року "Газпром" зменшив транзит газу в Європу через українську газотранспортну систему майже на 70% до 2,65 млрд куб. м

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2019 року в Відні завершилися чотириденні переговори з ВАТ "Газпром" щодо транзиту газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на Аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів на наступні 4 роки. Згідно з висновком договору, російська сторона оплачує законтрактований обсяг транзиту, незалежно від того, качає вона газ чи ні.

Оплата за транзит російського газу в грудні 2019 року - січні 2020 року і передоплата за лютий 2020 року становить 578,4 млн долл. Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко 4 лютого.

Фото: Нафтогаз