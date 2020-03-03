В Україні створили Офіс фінконтролю — рішення уряду

Уряд створив Офіс фінансового контролю та ліквідував п'ять міжрегіональних територіальних органів Державної аудиторської служби.

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок на засіданні Кабміну, повідомив у Telegram Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Уряд створив Офіс фінансового контролю та водночас ліквідував 5 міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби. Офіс фінансового контролю аналізуватиме ефективність використання державних ресурсів і наглядатиме за високоризиковими операціями", - написав він.

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Далі, за словами Гончарука, — створення міжрегіональних територіальних органів Офісу фінансового контролю, що має забезпечити оперативність і мобільність роботи нового органу.

Як зазначається, Кабмін 3 березня 2020 року прийняв постанову, яка ліквідує юридичні особи міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби у зв’язку з її реорганізацією та утворенням Офісу фінансового контролю та оптимізує чисельність працівників нового органу.

"Кабінет Міністрів продовжує реорганізацію Державної аудиторської служби. Своєю постановою від 3 березня 2020 року уряд здійснив низку змін. Прийнята урядом постанова зокрема: ліквідує юридичні особи міжрегіональних територіальних органів (5 органів) Держаудитслужби у зв’язку з її реорганізацією та утворенням Офісу фінансового контролю. Оптимізує чисельність працівників Офісу фінконтролю з урахуванням необхідності виконання відповідних функцій та повноважень. Удосконалює порядок планування заходів державного фінансового контролю, зокрема, в частині переходу від квартального до піврічного планування, уточнює підстави планування, а також включення до планів контрольних заходів за високоризиковими операціями щодо використання державних ресурсів", - повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.