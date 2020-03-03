Уряд ухвалив постанову про електронні лікарняні

Уряд ухвалив постанову, яка дасть змогу лікарям виписувати лікарняні онлайн.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Telegram.

"Сьогодні ми на Кабміні прийняли постанову, яка стосується одного з моїх улюблених проєктів. В моєму персональному списку проєктів він входить до топ-20. Зустрічайте — електронні лікарняні! Над ними ми працювали кілька місяців", - заявив він.

Дубілет пояснив, що замість того, щоб виписувати листки непрацездатності на паперових бланках, лікарі будуть це робити через простий вебінтерфейс із використанням цифрового підпису.

Читайте також: МОЗ проситиме з Держрезерву кошти для відділень інтенсивної терапії

За його словами, тепер підробити лікарняний без участі лікаря буде неможливо, оскільки все автоматично фіксується та аналізується у єдиній електронній системі. При цьому, інформація у фонд та до роботодавця передається автоматично.

Водночас, пацієнтам можна буде не відвідувати лікарню спеціально для того, щоб закрити лікарняний: лікар ставить строк лікарняного за замовченням і він може закриватись без додаткого візиту (візит потрібен, якщо строк інший), зауважив Дубілет.

Крім того, зазначив міністр Кабміну, торік закінчились бланки суворої звітності для цих листків, а з новою системою ці бланки взагалі не будуть потрібні.

Дубілет наголосив, що таке нововведення не буде коштувати державі майже нічого, оскільки ця система робиться на базі програмного забезпечення Пенсійного фонду, яким бізнес і користується.

Електронні лікарняні мають запуститись вже у квітні, зауважив міністр Кабміну.