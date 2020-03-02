Фонд гарантування у січні виплатив 582 мільйона кредиторам банків-банкрутів
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"Протягом січня 2020 року 582,16 млн грн було спрямовано на погашення вимог кредиторів неплатоспроможних банків. В т.ч. кредиторам 2 черги погашено вимог на суму 0,14 млн грн, 3 черги – 243,72 млн грн, 4 черги – 35,92 млн грн, 7 черги – 301,89 млн грн, 8 черги – 0,40 млн грн, 9 черги – 0,09 млн грн", - йдеться в повідомленні.
На позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів із загальної суми коштів у січні 2020 року було спрямовано 278,47 млн грн, в т.ч. 276,56 млн грн – НБУ. Позачергові виплати НБУ здійснили такі банки: ПАТ "КБ "Надра" - 158,11 млн грн, ПАТ "Банк "КБ "Експобанк" - 113,05 млн грн, - ПАТ "ВіЕйБі Банк" - 3,21 млн грн та АТ "Родовід Банк" - 2,19 млн грн.
Станом на 1 лютого 2020 року за весь час задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 45 256,97 млн грн, з яких 11 779,60 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам (в т.ч. 10 684,39 млн грн – НБУ).