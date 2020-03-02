Фонд гарантування у січні виплатив 582 мільйона кредиторам банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у січні 2020 року погасив вимог кредиторів неплатоспроможних банків на 582,16 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом січня 2020 року 582,16 млн грн було спрямовано на погашення вимог кредиторів неплатоспроможних банків. В т.ч. кредиторам 2 черги погашено вимог на суму 0,14 млн грн, 3 черги – 243,72 млн грн, 4 черги – 35,92 млн грн, 7 черги – 301,89 млн грн, 8 черги – 0,40 млн грн, 9 черги – 0,09 млн грн", - йдеться в повідомленні.

На позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів із загальної суми коштів у січні 2020 року було спрямовано 278,47 млн грн, в т.ч. 276,56 млн грн – НБУ. Позачергові виплати НБУ здійснили такі банки: ПАТ "КБ "Надра" - 158,11 млн грн, ПАТ "Банк "КБ "Експобанк" - 113,05 млн грн, - ПАТ "ВіЕйБі Банк" - 3,21 млн грн та АТ "Родовід Банк" - 2,19 млн грн.

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Станом на 1 лютого 2020 року за весь час задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 45 256,97 млн грн, з яких 11 779,60 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам (в т.ч. 10 684,39 млн грн – НБУ).