Гончарук заявив про початок "Великого будівництва" в Україні

В Україні почалися будівельні роботи на трьохсот об’єктах соціальної інфраструктури в рамках програми "Велике будівництво".

Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу у Кабміні 2 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За зиму ми підготували величезну кількість проєктів, які сьогодні почали будуватися. Тепла погода сприяла тому, що (розпочалося — ред.) "Велике будівництво", яке ми анонсували ще восени, проєкт Президента щодо того, щоб максимально велику кількість об'єктів соціальної інфраструктури по всій Україні збудувати, 4 тисячі кілометрів доріг... Можу сказати, що на 300 об'єктах розпочалось будівництво", - сказав Гончарук.

Прем’єр нагадав, що цьогоріч також заплановано будівництво 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів та 200 приймальних відділень в лікарнях.

Як повідомлялося, раніше Гончарук заявляв, що 2020-й є роком "Великого будівництва", інфраструктурної модернізації України. В кожному регіоні за своєчасний старт і реалізацію програми "Велике будівництво" відповідають голови облдержадміністрацій. Програма "Велике будівництво" стартувала 1 березня і передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні.