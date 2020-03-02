Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію банку "Союз"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації ПАТ "КБ "Союз" по 15 березня 2021 року включно.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 27 лютого 2020 року №467 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ "КБ "Союз" на один рік з 16 березня 2020 року до 15 березня 2021 року включно", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, у березні 2016 року Нацбанк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ КБ "Союз" за вчинене систематичне порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Фото: antikor.com.ua