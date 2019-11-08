НБУ оскаржить рішення суду про відновлення роботи банку «Союз»

Національний банк оскаржить рішення суду першої інстанції про відновлення роботи банку «Союз».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк має намір оскаржити в апеляційному порядку рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 6 листопада 2019 року, яким було задоволено позов акціонера банку «Союз» Сергія Дядечко та визнано незаконними рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, суд зобов’язав Національний банк вчинити всі необхідні дії щодо відновлення функціонування банку «Союз» в якості банківської установи. Національний банк звертає увагу, що це рішення суду першої інстанції не набрало законної сили. Апеляційна скарга на рішення суду буде подана після отримання повного тексту рішення.

Як повідомлялося, правлінням Національного банку 15 березня 2016 року було прийнято постанову №162/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Союз». Основною підставою для такого рішення був факт встановлення систематичного порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Акціонер банку Сергій Дядечко у березні 2016 року звернувся з позовом до Національного банку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), у якому просив визнати протиправною та скасувати постанову правління Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Союз» та рішення ФГВФО про початок процедури ліквідації банку, а також зобов’язати Національний банк вчинити певні дії щодо відновлення діяльності банку.

Суди першої та апеляційної інстанцій ухвалили рішення на користь позивача, але НБУ звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою, яку 4 червня 2019 року було частково задоволено: скасовано рішення судів попередніх інстанцій, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.