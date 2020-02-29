Експерти МВФ досягли суттєвого прогресу під час візиту до Києва

Фахівці Міжнародного валютного фонду під час візиту в Україну досягли суттєвого прогресу.

Про це йдеться заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, переданій Укрінформу.

"Команда фахівців МВФ, яка відвідала Київ, досягла помітно суттєвого прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання та забезпечення стабільності", - зазначається в заяві.

За його словами, дискусії продовжаться найближчими днями.

Експерти МВФ під керівництвом глави місії в Україні Рона ван Родена розпочали роботу в Києві 20 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, 22 січня 2020 року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою реформи в Україні та реалізацію програми фінансування в 5,5 млрд дол.

18 січня 2020 року очільниця МВФ сказала, що для запуску нової програми розширеного фінансування Київ має виконати попередньо встановлені умови.