Тарута очолив робочу групу в Раді

У Комітеті з питань економічного розвитку створено робочу групу з розробки проєкту закону «Про засади державної політики сталого розвитку України».

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"У Комітеті з питань економічного розвитку створено робочу групу «Україна 2030», якій доручено напрацювати та винести на обговорення проєкт Закону «Про засади державної політики сталого розвитку України», що визначить модель подальшого розвитку країни для досягнення Глобальних цілей ООН", - йдеться у повідомленні.

Очолив робочу групу перший заступник голови комітету Сергій Тарута. До участі залучено народних депутатів України, представників ключових науково-аналітичних інституцій та бізнесу, експертів, політологів, громадських діячів, тощо.

З метою обговорення відповідних законодавчих ініціатив, а також напрямів реалізації політики сталого розвитку в Україні комітет планує 3 червня провести парламентські слухання.

Як наголосили у ВР, країни, об'єднані ідеєю досягнення Цілей сталого розвитку, щороку аналізують результати своїх політик і коригують їх. В Україні ж жодного разу не розроблялася державна політика у відповідності до Цілей сталого розвитку. Парламентські слухання спрямовані на подолання цієї ситуації.