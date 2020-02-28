Мотор Січ призупиняє два рейси між Запоріжжям і Києвом

Авіакомпанія "Мотор Січ" заявила про те, що з комерційних причин призупиняє два рейси - М9 205 і М9 206 між Запоріжжям та Києвом.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби авіакомпанії. «З комерційних причин авіакомпанія "Мотор Січ" призупиняє виконання рейсів М9 205 Запоріжжя - Київ і М9 206 Київ - Запоріжжя з 9 березня 2020 року. Рейси М9 201, М9 203, М9 207 Запоріжжя - Київ і М9 202, М9 204, М9 208 Київ - Запоріжжя виконуватимуться за раніше опублікованим розкладом», - йдеться у повідомленні. Читайте також: Авіакомпанія Windrose з квітня виконуватиме рейси між шістьма українськими містами Авіаперевізник готовий повернути кошти за невикористані авіаквитки.