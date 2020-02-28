Нацбанк зміцнив гривню до 24,56

Національний банк України на п'ятницю, 28 лютого 2020 року, зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок - до 24,561 грн за долар проти 24,649 грн за долар у четвер.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 24,561 грн за долар проти 24,649 грн за долар у четвер, курс гривні до євро встановлено на рівні 26,9299 грн проти 26,8021 грн напередодні.

Як повідомляв Укрінформ, на початку тижня, 24 лютого, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 24,453 грн за долар.