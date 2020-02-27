Антимонопольний комітет дозволив концесію порту "Ольвія"

Антимонопольний комітет України надав дозвіл на концесію у порту "Ольвія" у місті Миколаєв.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

"Важливою умовою концесійного договору (щодо порту "Ольвія" – ред.) стала необхідність отримання дозволу АМКУ на концентрацію... Враховуючи, що концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлену концентрацію", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наприкінці січня 2020 року до АМКУ надійшла відповідна заява компанії «QTerminals W.L.L.» (м. Доха, Катар) на опосередковане одержання в концесію активів, що належать ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" (м. Миколаїв) і ДП «Адміністрація морських портів України» (м. Миколаїв) та разом забезпечують здійснення господарської діяльності із надання стивідорних послуг у спеціалізованому морському порту Ольвія.

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Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року Міністерство інфраструктури повідомило, що компанія QTerminals перемогла у конкурсі на концесію майна ДП "Стивідорна компанія "Ольвія". Концесія надається на 35 років. Концесійні умови, зокрема передбачають відрахування компанією щорічних концесійних платежів у розмірі 82 млн грн і виконання інвестиційних зобов'язань на 3,4 млрд грн (за 5 років), та вкладень у розвиток місцевої інфраструктури Миколаївщини у розмірі 80 млн грн.

QTerminals – катарський портовий оператор, що спеціалізується на портових операціях і морських перевезеннях та перевалці вантажів. Компанія управляє терміналами контейнерних, Rо-Rо і генеральних вантажів в Катарі, в порту Хамад.