Колишнього міністра фінансів Польщі призначили віцепрезидентом ЄІБ
Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті цієї фінансової установи, яка має амбітні програми фінансування проєктів за межами ЄС, в тому числі – в Україні.
«Тереза Червінська є новим віцепрезидентом та членом Організаційного комітету Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Вона приступить до виконання обов’язків з 1 березня. Керівна рада ЄІБ призначила пані Червінську, громадянку Польщі, за пропозицією міністерства фінансів Республіки Польща», - йдеться у повідомленні.
До цього призначення Червінська з червня 2019 року була членом керівної ради Національного банку Польщі. До цього, з січня 2018 року, вона обіймала посаду міністра фінансів РП, і у цій ролі входила до керівної ради ЄІБ.
Тереза Червінська - професор економіки Варшавського університету, спеціаліст у фінансах та у питаннях менеджменту ризиків.
Як повідомлялось, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) створено у 1957 році. Банк здійснює не тільки кредитну діяльність, але й виступає найбільшим позичальником грошових ресурсів на міжнародних фінансових ринках капіталу. Наразі портфоліо бізнесу EIB в Україні становить близько 6 млрд євро фінансування у зобов'язаннях, дві третини з яких йдуть у державний сектор (інфраструктура та енергетика) та третина – у приватний сектор, у тому числі, на підтримку банківської сфери.