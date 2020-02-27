Колишнього міністра фінансів Польщі призначили віцепрезидентом ЄІБ

Колишній міністр фінансів Республіки Польща Тереза Червінська (Teresa Czerwińska) призначена новим віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті цієї фінансової установи, яка має амбітні програми фінансування проєктів за межами ЄС, в тому числі – в Україні.

«Тереза Червінська є новим віцепрезидентом та членом Організаційного комітету Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Вона приступить до виконання обов’язків з 1 березня. Керівна рада ЄІБ призначила пані Червінську, громадянку Польщі, за пропозицією міністерства фінансів Республіки Польща», - йдеться у повідомленні.

До цього призначення Червінська з червня 2019 року була членом керівної ради Національного банку Польщі. До цього, з січня 2018 року, вона обіймала посаду міністра фінансів РП, і у цій ролі входила до керівної ради ЄІБ.

Тереза Червінська - професор економіки Варшавського університету, спеціаліст у фінансах та у питаннях менеджменту ризиків.

Як повідомлялось, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) створено у 1957 році. Банк здійснює не тільки кредитну діяльність, але й виступає найбільшим позичальником грошових ресурсів на міжнародних фінансових ринках капіталу. Наразі портфоліо бізнесу EIB в Україні становить близько 6 млрд євро фінансування у зобов'язаннях, дві третини з яких йдуть у державний сектор (інфраструктура та енергетика) та третина – у приватний сектор, у тому числі, на підтримку банківської сфери.