У Чернігові відкрили Центр підтримки підприємництва, інновацій та стартапів

У Чернігові на базі Агенції регіонального розвитку Чернігівської області та за участю делегації Представництва Євросоюзу в Україні урочисто відкрили Центр підтримки підприємництва, інновацій та стартапів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я і моя невеличка делегація сьогодні мали можливість відвідати два інноваційних підприємства у Чернігові. Це - дві історії успіху про те, як ці компанії змогли вийти з Чернігова на глобальний рівень. Для підтримки таких історій, для підтримки малого і середнього підприємництва і створено цей бізнес-хаб", - сказав на брифінгу Посол Європейського Союзу в Україні, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

За словами голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка, у приміщенні Центру працюватиме бізнес-акселератор, IT-школа із залученням шведських партнерів, проводитимуться різні заходи, які сприятимуть розвитку підприємництва, стартапів та інновацій.

У Чернігові урочисто відкрили Центр підтримки підприємництва, інновацій і стартапів / Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ

Очільник області подякував європейським партнерам за співпрацю і висловив сподівання, що робота хабу додасть імпульсу процесу створення нових робочих місць у регіоні, а відтак і розвитку економіки. Адже на сьогодні, зазначив Прокопенко, 80% нових робочих місць у регіоні дають саме малий та середній бізнес.

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Створення хабу в Чернігові стало наслідком трирічної співпраці Чернігівської ОДА з європейським проєктом Forbes, спрямованим на підтримку бізнесу. На реконструкцію приміщення під Центр було використано 5,3 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку у співфінансуванні з обласним бюджетом (10%).