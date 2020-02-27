Укравтодор і Укрзалізниця координуватимуть логістику дорожнього будівництва

Укравтодор і Укрзалізниця координуватимуть логістику дорожнього будівництва

Укрінформ
Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) та АТ "Укрзалізниця" обмінюватимуться інформацією для забезпечення вчасної доставки матеріалів на об'єкти дорожнього будівництва.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

"26 лютого в Укравтодорі відбулася зустріч за участю керівництва Укрзалізниці, служб автомобільних доріг України, дорожньо-будівельних організацій. За результатами зустрічі було домовлено про оптимальну модель обміну інформацією для забезпечення вчасної доставки сировини на об’єкти «Великого будівництва», - йдеться у повідомленні.

Календарний план ремонтів та обмін інформацією про обсяги сировини, яку необхідно транспортувати, буде відбуватися на базі Укравтодору з метою централізованого планування усіх робіт.

«Укравтодор бере на себе координаційну роль для належного планування вантажних перевезень дорожньо-будівельними маршрутами Укрзалізниці. Амбітні плани потребують злагодженої роботи державних і приватних установ — і за умов розумної координації ми уникнемо затримок та зривів ремонтів» — зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував старт програми "Великого будівництва" з 1 березня 2020 року. В рамках програми в Україні відбудеться масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг. Зокрема цього року Укравтодор планує оновити 4 тисячі кілометрів доріг державного значення та 2,5 тисячі кілометрів доріг місцевого.

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