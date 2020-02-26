Зеленський підписав закон про адміністрування податків

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” (№1209-1).

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Так, у графі “Дати та стан проходження” вказано, що закон підписано, й уточнюється, що 24 лютого документ було повернуто з підписом від Президента.

Закон передбачає запровадження відповідальності держави за штрафи або шкоду, заподіяну платнику податків у випадку порушення його прав. Документ містить також низку норм, які спрямовані на протидію ухиленню від оподаткування великим бізнесом.

Так, вдосконалюється електронний кабінет платника податків і порядок електронного спілкування між платником податків і контролюючим органом.

Також вносяться зміни до низки законодавчих актів України. Законом уточнено порядок направлення вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску та змінено розмір санкцій за порушення вимог закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

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Окрім того, уточнено формулу розрахунку питомої ваги вартості реалізованих сільськогосподарських товарів, при досягненні якої у сільськогосподарського товаровиробника виникає право на отримання бюджетної дотації відповідно до закону «Про державну підтримку сільського господарства України».

Ухвалено зміни до закону «Про судовий збір» щодо максимальної величини ставки судового збору у разі подання до адміністративного суду апеляційної або касаційної скарги на рішення суду.

Запроваджено ліцензування як виробництва рідин, що використовуються в електронних сигаретах, так і на роздрібної торгівлі ними.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила цей закон 16 січня 2020 року.