Зеленський підписав закон про адміністрування податків
Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Так, у графі “Дати та стан проходження” вказано, що закон підписано, й уточнюється, що 24 лютого документ було повернуто з підписом від Президента.
Закон передбачає запровадження відповідальності держави за штрафи або шкоду, заподіяну платнику податків у випадку порушення його прав. Документ містить також низку норм, які спрямовані на протидію ухиленню від оподаткування великим бізнесом.
Так, вдосконалюється електронний кабінет платника податків і порядок електронного спілкування між платником податків і контролюючим органом.
Також вносяться зміни до низки законодавчих актів України. Законом уточнено порядок направлення вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску та змінено розмір санкцій за порушення вимог закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Окрім того, уточнено формулу розрахунку питомої ваги вартості реалізованих сільськогосподарських товарів, при досягненні якої у сільськогосподарського товаровиробника виникає право на отримання бюджетної дотації відповідно до закону «Про державну підтримку сільського господарства України».
Ухвалено зміни до закону «Про судовий збір» щодо максимальної величини ставки судового збору у разі подання до адміністративного суду апеляційної або касаційної скарги на рішення суду.
Запроваджено ліцензування як виробництва рідин, що використовуються в електронних сигаретах, так і на роздрібної торгівлі ними.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила цей закон 16 січня 2020 року.