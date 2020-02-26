У "тарифній комісії" спрогнозували ріст виробництва енергії з відновлюваних джерел

Виробництво електроенергії альтернативними джерелами (ВДЕ) може зрости на 30% порівняно з прогнозним балансом електроенергії на 2020 рік, що вимагає перегляду показників.

Про це в інтерв'ю "Енергобізнесу" сказав голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк.

"Питання, за великим рахунком, не до нас. Це сфера відповідальності Міністерства енергетики та захисту довкілля. Але ми намагаємося брати участь в процесі, так як потім працюємо з цим документом - використовуємо його в наших розрахунках. Баланс, затверджений 4 листопада 2019 р., планували переглянути минулого тижня, але ми його поки що не отримали", - сказав Тарасюк, коментуючи питання про перегляд балансу електроенергії на 2020 рік.

За його словами, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель 16 січня провів нараду з питання уточнення показників Прогнозного балансу електроенергії на 2020 р.

"Про що говорили? По-перше, у нас знизилося електроспоживання на 668 млн кВт-год або 9.3% від прогнозу. По-друге, через аномально теплу і суху зиму ГЕС можуть істотно знизити виробництво. Нарешті, швидкими темпами запускають нові ВЕС і СЕС, підвищується їх коефіцієнт використання встановленої потужності. Як наслідок, обсяг виробництва ВДЕ цього року може зрости до 12-12.5 млрд кВтгод або на 30% від попереднього прогнозу", - зазначив Тарасюк.

Як повідомлялося, ДП "Гарантований покупець" очікує в 2020 році появи 3,5 ГВт "зелених" джерел електроенергії. Водночас, через високі тарифи на таку генерацію дефіцит ДП може становити 17 млрд грн.