Дефіцит "Гарантованого покупця" становить 17 мільярдів - Оржель

Дефіцит ДП "Гарантований покупець" на сьогодні оцінюється у 17 млрд грн.

Про це під час круглого столу "Зелений енергетичний перехід України: бачення до 2050 року та наступні кроки" сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні ми оцінюємо дефіцит "Гарантованого покупця" на рівні 17 млрд грн... Ми невчасно дали зміни, тож маємо не тільки великий обсяг розвитку, що позитивно, та встановлення потужностей, але і великий дефіцит покриття витрат за зеленим тарифом", - розповів Оржель.

Очікувалося, що дефіцит "Гарантованого покупця" буде вдвічі меншим.

"Ми рахували в рамках балансу дефіцит на рівні 8 млрд грн. У поточній ситуації, яку ми маємо на ринку електричної енергії, це треба виправляти", - додав міністр.

Державне підприємство "Гарантований покупець" було утворене у квітні 2019 року, відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії”. Серед напрямків роботи ДП "Гарантований покупець" - забезпечення роботи зеленої генерації, коли електроенергія викуповується за зеленим тарифом і продається на ринку «на добу наперед». А також – забезпечення функціонування механізму PSO, який був прийнятий для того, щоб ціни для населення не виросли після старту ринку. Третій напрямок роботи державного підприємства: аукціони для зеленої генерації.