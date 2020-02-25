Зеленський підтримав пропозицію створити Держкомітет з вугільної промисловості

Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію створити Державний комітет з вугільної промисловості.

Про це він сказав 25 лютого у Києві під час всеукраїнської наради працівників вугільної галузі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми підтримуємо пропозицію створити Держкомітет з вугільної промисловості. Обов'язково це зробимо", - заявив Президент України.

Він також зазначив, що в уряді має бути створений Координаційний центр з трансформації вугледобувної галузі на чолі з віцепрем’єр-міністром – міністром розвитку громад та територій України Денисом Шмигалем, до складу якого увійдуть представники вугільних підприємств, місцевої влади та голови держадміністрацій відповідних областей.

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Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр-міністр України — міністр розвитку громад та територій Денис Шмигаль під час всеукраїнської наради працівників вугільної галузі повідомив про те, що в Україні буде розроблений план трансформації вугільних регіонів та виведення з кризи вугільної галузі.